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Общество
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Общество
Руководитель Владивостока Алексей Литвинов назвал главные проблемы города
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    Руководитель Владивостока Алексей Литвинов назвал главные проблемы города

    18:14  15 Декабря 2017  /обновлено: 18:14  15 Декабря 2017
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    Руководитель Владивостока Алексей Литвинов назвал главные проблемы города

    Владивосток, 15 декабря. Исполняющий обязанности мэра Алексей Литвинов прошел собеседование в региональном парламенте на должность мэра. Отвечая на вопросы депутатов, чиновник обозначил основные проблемы города.

    Одним из главных вопросов, на которые Литвинов обратил внимание — это пополнение бюджета. Для повышения комфорта жителей Владивостока необходимо привлекать деньги, однако обращаться к банкам не получится из-за высокой закредитованности региона, а бесконечно надеяться на субсидии  федерального бюджета нельзя. Решение этой проблемы Литвинов видит лишь в повышении собственных доходов города.

    Руководитель Владивостока Алексей Литвинов назвал главные проблемы города

    Второй немаловажной проблемой остается использование земель не по назначению. Поэтому чиновник обещает первым делом провести ревизию земельного имущества Владивостока, если он станет мэром.

    Кроме того, на повестке дня остается тема расселение ветхих и аварийных домов. И.о. главы Владивостока подчеркнул, что при решении этого вопроса местные власти должны искать альтернативное решение, поскольку провести масштабную реновацию жилищного комплекса, как это сделала Москва, город не может — у него нет ни денег, ни такого количества застройщиков, которые могли бы позволить реализовать подобную программу, передает Deita.ru.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #владивосток #мэр #литвинов
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