Самка леопарда в Приморье выжила после тяжелого ДТП
Владивосток, 15 декабря. Сотрудники национального парка в Приморье зафиксировали леопарда Leo 8F по имени Килли – молодую самку, которая пострадала после громкого ДТП и считалась погибшей.
Снимки животного сделала одна из фотоловушек «Земли леопарда».
Как рассказали Deita.ru в нацпарке, ДТП произошло летом 2016 года. Водитель совершил наезд и с места происшествия скрылся.
Об аварии сотрудники парка узнали благодаря очевидцам. После ДТП Килли лежала некоторое время на дороге с большим пятном крови. Затем она скрылась в лесу.