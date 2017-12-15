Самка леопарда в Приморье выжила после тяжелого ДТП

Владивосток, 15 декабря. Сотрудники национального парка в Приморье зафиксировали леопарда Leo 8F по имени Килли – молодую самку, которая пострадала после громкого ДТП и считалась погибшей.

Снимки животного сделала одна из фотоловушек «Земли леопарда».

Как рассказали Deita.ru в нацпарке, ДТП произошло летом 2016 года. Водитель совершил наезд и с места происшествия скрылся.

Об аварии сотрудники парка узнали благодаря очевидцам. После ДТП Килли лежала некоторое время на дороге с большим пятном крови. Затем она скрылась в лесу.