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Общество
Самка леопарда в Приморье выжила после тяжелого ДТП
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    Самка леопарда в Приморье выжила после тяжелого ДТП

    6:40  15 Декабря 2017  /обновлено: 6:40  15 Декабря 2017
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    Самка леопарда в Приморье выжила после тяжелого ДТП

    Владивосток, 15 декабря. Сотрудники национального парка в Приморье зафиксировали леопарда Leo 8F по имени Килли – молодую самку, которая пострадала после громкого ДТП и считалась погибшей.

    Снимки животного сделала одна из фотоловушек «Земли леопарда».

    Как рассказали Deita.ru в нацпарке, ДТП произошло летом 2016 года. Водитель совершил наезд и с места происшествия скрылся.

    Об аварии сотрудники парка узнали благодаря очевидцам. После ДТП Килли лежала некоторое время на дороге с большим пятном крови. Затем она скрылась в лесу. 

    Самка леопарда в Приморье выжила после тяжелого ДТП

    Автор: Алия Садыкова
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    #дтп #леопард
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