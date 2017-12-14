Путин пообещал решить главную проблему Владивостока: Будем приводить в чувства

Москва, 14 декабря. Одной из наиболее острых проблем Дальнего Востока остается тяжелая криминальная обстановка, которая затрагивает многие сферы экономической деятельности региона, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос журналиста о выделении земель лесного фонда и особо защищенных экологических зон под видом реализации программы о предоставлении земли перебирающимся на Дальний Восток россиянам.

«Есть проблема, которую до сих пор не удается решить – это глубокая криминализация региона. Эта проблема затрагивает и рыбное производство, и лесозаготовительную сферу и другие отрасли. Мы постепенно будем приводить все в чувство», — отметил Путин.

Президент России также затронул тему экологии, отвечая на вопрос о вырубки лесов и о сильной промышленной задымленности, пообещав разобраться с этим вопросом.