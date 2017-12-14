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Путин пообещал решить главную проблему Владивостока: Будем приводить в чувства
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    Путин пообещал решить главную проблему Владивостока: Будем приводить в чувства

    15:49  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:55  14 Декабря 2017
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    Путин пообещал решить главную проблему Владивостока: Будем приводить в чувства

    Москва, 14 декабря. Одной из наиболее острых проблем Дальнего Востока остается тяжелая криминальная обстановка, которая затрагивает многие сферы экономической деятельности региона, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

    Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос журналиста о выделении земель лесного фонда и особо защищенных экологических зон под видом реализации программы о предоставлении земли перебирающимся на Дальний Восток россиянам.

     «Есть проблема, которую до сих пор не удается решить – это глубокая криминализация региона. Эта проблема затрагивает и рыбное производство, и лесозаготовительную сферу и другие отрасли. Мы постепенно будем приводить все в чувство», — отметил Путин.

    Президент России также затронул тему экологии, отвечая на вопрос о вырубки лесов и о сильной промышленной задымленности, пообещав разобраться с этим вопросом.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #криминал #владивосток #дальний восток
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