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Полиция обнаружила гулявшую ночью по Владивостоку босую девочку
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    Полиция обнаружила гулявшую ночью по Владивостоку босую девочку

    11:20  14 Декабря 2017
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    Полиция обнаружила гулявшую ночью по Владивостоку босую девочку

    Владивосток, 14 декабря. Правоохранители проводят проверку по факту нахождения десятилетнего ребенка поздно вечером на улице Владивостока босиком и без верхней одежды.

    Инцидент произошел в ночное время суток на улице Сабанеева, сотрудники охраны правопорядка во время патрулирования заметили маленькую девочку, которая шла босиком и без верхней одежды, сообщает «Deita.ru». Они незамедлительно доставили ребенка в отделение, напоили горячим чаем и выяснили возраст девочки и ее местожительство. После этого 10-летнюю школьницу передали родителям.

    В настоящее время проводится проверка, и выясняются обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено процессуальное решение. Родителям грозит административный протокол и штраф.

    Автор: Ксения Пудовкина
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