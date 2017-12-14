Полиция обнаружила гулявшую ночью по Владивостоку босую девочку

Владивосток, 14 декабря. Правоохранители проводят проверку по факту нахождения десятилетнего ребенка поздно вечером на улице Владивостока босиком и без верхней одежды.

Инцидент произошел в ночное время суток на улице Сабанеева, сотрудники охраны правопорядка во время патрулирования заметили маленькую девочку, которая шла босиком и без верхней одежды, сообщает «Deita.ru». Они незамедлительно доставили ребенка в отделение, напоили горячим чаем и выяснили возраст девочки и ее местожительство. После этого 10-летнюю школьницу передали родителям.

В настоящее время проводится проверка, и выясняются обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено процессуальное решение. Родителям грозит административный протокол и штраф.