Стало известно, когда в Приморье придет корейский циклон

Владивосток, 14 декабря. В пятницу 15 декабря в Приморский край придет малоактивный корейский циклон.

Как сообщает Deita.ru, особого влияния на погоду он не окажет, поэтому характер ее останется прежний – днем будет довольно морозно, и достаточно морозно в темное время суток.

В некоторых районах вероятен небольшой снег, будет дуть умеренный ветер, с усилением на побережье. По данным синоптиков, подобный характер погоды продержится до конца недели.

