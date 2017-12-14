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Общество
Стало известно, когда в Приморье придет корейский циклон
Общество
Стало известно, когда в Приморье придет корейский циклон
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    Стало известно, когда в Приморье придет корейский циклон

    5:20  14 Декабря 2017  /обновлено: 5:21  14 Декабря 2017
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    Стало известно, когда в Приморье придет корейский циклон

    Владивосток, 14 декабря. В пятницу 15 декабря в Приморский край придет малоактивный корейский циклон.

    Как сообщает Deita.ru, особого влияния на погоду он не окажет, поэтому характер ее останется прежний – днем будет довольно морозно, и достаточно морозно в темное время суток.

    В некоторых районах вероятен небольшой снег, будет дуть умеренный ветер,  с усилением на побережье. По данным синоптиков, подобный характер погоды продержится до конца недели.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #погода #владивосток
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