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Депутаты Владивостока рассмотрели изменения в устав города
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    Депутаты Владивостока рассмотрели изменения в устав города

    5:13  14 Декабря 2017  /обновлено: 5:13  14 Декабря 2017
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    Депутаты Владивостока рассмотрели изменения в устав города

    Владивосток, 14 декабря. Парламентарии Владивостока на заседании комитета рассмотрели проект правого акта об изменении устава города.

    Как сообщает Deita.ru, проектом предлагается дать полномочия мэрии по осуществлению учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в госсобственности, в собственность бесплатно.

    В итоге, комитет рекомендовал провести публичные слушания по вопросу, а также принять документ. Кроме того, депутаты рассмотрели вопросы о назначении председателя Общественного совета Думы города, координатора и председателя Общественной молодежной палаты при парламенте.

    Автор: Константин Терехов
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