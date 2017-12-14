Депутаты Владивостока рассмотрели изменения в устав города

Владивосток, 14 декабря. Парламентарии Владивостока на заседании комитета рассмотрели проект правого акта об изменении устава города.

Как сообщает Deita.ru, проектом предлагается дать полномочия мэрии по осуществлению учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в госсобственности, в собственность бесплатно.

В итоге, комитет рекомендовал провести публичные слушания по вопросу, а также принять документ. Кроме того, депутаты рассмотрели вопросы о назначении председателя Общественного совета Думы города, координатора и председателя Общественной молодежной палаты при парламенте.