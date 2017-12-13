Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Иностранца с 4,5 кг марихуаны задержала полиция в Подмосковье
Общество
Жители Дальнего Востока обсуждают в соцсетях гуляющую по центру города лисицу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители Дальнего Востока обсуждают в соцсетях гуляющую по центру города лисицу

    11:30  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:30  13 Декабря 2017
    244

    Жители Дальнего Востока обсуждают в соцсетях гуляющую по центру города лисицу

    Петропавловск-Камчатский, 13 декабря. Жители Петропавловска-Камчатского встретили в центре города лисицу. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

    По информации «Deita.ru», лисица, не опасаясь человека, разгуливает по центральным улицам города с крысой в пасти. Очевидцы необычного инцидента сняли видео и выложили его в городском паблике.

    Автор видео комментирует:

     «Гуляю такой по центру, а тут лиса с крысой во рту».

    Подписчики паблика в социальных сетях, где выложили видео, сообщают, что уже не раз видели лисицу в городе и называют ее «санитаркой центра»:

    «У нас не село и не деревня. Просто в центре видно много крыс, а лиса — санитарка центра».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петропавловск-камчатский #лиса
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть