Жители Дальнего Востока обсуждают в соцсетях гуляющую по центру города лисицу

Петропавловск-Камчатский, 13 декабря. Жители Петропавловска-Камчатского встретили в центре города лисицу. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По информации «Deita.ru», лисица, не опасаясь человека, разгуливает по центральным улицам города с крысой в пасти. Очевидцы необычного инцидента сняли видео и выложили его в городском паблике.

Автор видео комментирует:

«Гуляю такой по центру, а тут лиса с крысой во рту».

Подписчики паблика в социальных сетях, где выложили видео, сообщают, что уже не раз видели лисицу в городе и называют ее «санитаркой центра»: