В Приморье зафиксированы массовые нарушения в сфере торговли

Владивосток, 13 декабря. В Приморском крае выявлены массовые нарушения в сфере торговли. Об этом со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщает «Deita.ru».

По данным ведомства, партию мяса сомнительного качества в Уссурийске обнаружили сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы выяснили, что на 310 кг продукции у перевозчика не было сопроводительных документов. Также в Уссурийске пресекли торговлю замороженным куриным мясом общим весом 78 кг, на которое не было сопроводительных документов.

Во Владивостоке надзорные органы зафиксировали нарушение правил провоза цветов. В прибывшей из Москвы партии роз специалисты обнаружили карантинного для России вредителя — западный цветочный трипс.

По всем нарушениям надзорные органы составили административные протоколы.