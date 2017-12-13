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В Приморье зафиксированы массовые нарушения в сфере торговли
Происшествия
В Приморье зафиксированы массовые нарушения в сфере торговли
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    В Приморье зафиксированы массовые нарушения в сфере торговли

    3:37  13 Декабря 2017  /обновлено: 3:39  13 Декабря 2017
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    В Приморье зафиксированы массовые нарушения в сфере торговли

    Владивосток, 13 декабря. В Приморском крае выявлены массовые нарушения в сфере торговли. Об этом со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщает «Deita.ru».

    По данным ведомства, партию мяса сомнительного качества в Уссурийске обнаружили сотрудники ГИБДД.  Автоинспекторы выяснили, что на 310 кг продукции у перевозчика не было сопроводительных документов. Также в Уссурийске пресекли торговлю замороженным куриным мясом общим весом 78 кг, на которое не было сопроводительных документов.

    Во Владивостоке надзорные органы зафиксировали нарушение правил провоза цветов. В прибывшей из Москвы партии роз специалисты обнаружили карантинного для России вредителя — западный цветочный трипс.

    По всем нарушениям надзорные органы составили административные протоколы.

    Автор: Виталий Малясев
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