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На важной транспортной развязке Владивостока изменилась схема движения
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    На важной транспортной развязке Владивостока изменилась схема движения

    3:23  13 Декабря 2017  /обновлено: 3:23  13 Декабря 2017
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    На важной транспортной развязке Владивостока изменилась схема движения

    Владивосток, 13 декабря. На транспортной развязке на улице Гоголя в столице Приморья изменилась схема движения. Об этом сообщает «Deita.ru».

    Изменения коснулись съезда с Некрасовского путепровода в сторону проспекта Красного Знамени. В настоящее время на развязке разрешено только «движение налево», тогда как ранее знак также позволял проезд «прямо». Очевидцы отмечают, что устанавливающий схему движения знак остался прежним. На нем просто «замазано» одно из направлений.

    Ранее издание со ссылкой на Управление благоустройства администрации Владивостока сообщило, что изменение схемы проезда выполняется «с целью ликвидации очага аварийности».

    Автор: Виталий Малясев
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    #владивосток #проезд #движение #изменение
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