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Жители Владивостока возмущены условиями содержания зверей в новом городском цирке
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    Жители Владивостока возмущены условиями содержания зверей в новом городском цирке

    2:42  13 Декабря 2017  /обновлено: 2:42  13 Декабря 2017
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    Жители Владивостока возмущены условиями содержания зверей в новом городском цирке

    Владивосток, 13 декабря. Пользователей Интернета возмутили условия содержания зверей в еще не открывшемся цирке во Владивостоке. Особое негодование вызвали вольеры зверей.

    Видео из пока еще не открывшегося цирка во Владивостоке возмутило пользователей Сети. Комментаторы отметили, что условия, в которых содержатся звери, возмутительны, назвав показанное «эксплуатацией животных».

    Данное видео было выложено в сети микроблогов Instagram на странице одного из СМИ Владивостока. Сообщается, что открытие отремонтированного цирка запланировано на ближайшие выходные.

     

    А владивостокский цирк готовится к первому представлению после грандиозного ремонта! В вольерах уже поселились животные, и нашему главному редактору Евгению Подтергере @epodtergera посчастливилось попасть за кулисы и познакомиться с ними???????????? Львицы и тигр живут рядом и выглядят совершенно довольными. Котиков вам в ленту???? И встретимся на премьере! #отвприм #владивосток #цирк #приморье

    A post shared by ОТВ-Прим ???? Владивосток (@otvprim) on

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #владивосток #животные #цирк
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