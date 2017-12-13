Жители Владивостока возмущены условиями содержания зверей в новом городском цирке
Владивосток, 13 декабря. Пользователей Интернета возмутили условия содержания зверей в еще не открывшемся цирке во Владивостоке. Особое негодование вызвали вольеры зверей.
Видео из пока еще не открывшегося цирка во Владивостоке возмутило пользователей Сети. Комментаторы отметили, что условия, в которых содержатся звери, возмутительны, назвав показанное «эксплуатацией животных».
Данное видео было выложено в сети микроблогов Instagram на странице одного из СМИ Владивостока. Сообщается, что открытие отремонтированного цирка запланировано на ближайшие выходные.
А владивостокский цирк готовится к первому представлению после грандиозного ремонта! В вольерах уже поселились животные, и нашему главному редактору Евгению Подтергере @epodtergera посчастливилось попасть за кулисы и познакомиться с ними???????????? Львицы и тигр живут рядом и выглядят совершенно довольными. Котиков вам в ленту???? И встретимся на премьере! #отвприм #владивосток #цирк #приморье