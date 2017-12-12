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Рыбаки Приморского края спасли провалившегося в воду оленя
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    Рыбаки Приморского края спасли провалившегося в воду оленя

    15:56  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:56  12 Декабря 2017
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    Рыбаки Приморского края спасли провалившегося в воду оленя

    Владивосток, 12 декабря. Олень пытался переплыть водный объект и провалился. На помощь животному пришли рыбаки Приморского края.

    Рыбаки, увидев, что животное провалилось в воду, решили помочь. После спасения они, выбравшись на безопасный участок, стали вместе греться. После чего двое мужчин отпустили животное в тайгу. В социальных сетях подшучивают над рыбаками, которые знают, что лед тонкий, и все равно выходят и проваливаются и оленем, которого спасли. По мнению пользователей социальных сетей, они ничем не отличаются друг от друга, сообщает «Deita.ru»

    Напомним, что житель Самары вышел на тонкий лед и провалился в воду. Мужчина мог погибнуть, но ему повезло — очевидцы вызвали спасателей, которые, приехав на место чрезвычайного происшествия, достали его из воды. У рыбака было сильное переохлаждение.

    Автор: Дарья Смолина
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    #приморский край #владивосток #рыбаки #олень
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