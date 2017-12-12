Приморский край: картошка — дешевеет, рыба — дорожает

Владивосток, 12 декабря. В региональном статистическом ведомстве опубликовали доклад на тему цен на продукты питания в Приморском крае.

Как сообщает Deita.ru, за прошедшие 11 месяцев года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 9.6%, при этом на картофель — на 11.9%, на капусту белокочанную свежую — на 17%, огурцы свежие – на 20.4%, чеснок – на 19.6%. При этом, как выяснили специалисты, свекла столовая и лук репчатый подорожали на 8.2% и 16.2%, соответственно.

По данным Приморскстата, в регионе на 8.9% подорожали рыбопродукты. При этом сразу на 40% возросли цены на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород. Снизились цены на консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе сельди соленое, сельдь соленую, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) на 2–3.1%.