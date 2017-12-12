Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Стало известно, где в Петербурге ограничат движение с 12 декабря
Экономика
Приморский край: картошка — дешевеет, рыба — дорожает
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Приморский край: картошка — дешевеет, рыба — дорожает

    6:35  12 Декабря 2017  /обновлено: 6:35  12 Декабря 2017
    60

    Приморский край: картошка — дешевеет, рыба — дорожает

    Владивосток, 12 декабря. В региональном статистическом ведомстве опубликовали доклад на тему цен на продукты питания в Приморском крае.

    Как сообщает Deita.ru, за прошедшие 11 месяцев года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 9.6%, при этом на картофель — на 11.9%, на капусту белокочанную свежую — на 17%, огурцы свежие – на 20.4%, чеснок – на 19.6%. При этом, как выяснили специалисты, свекла столовая и лук репчатый подорожали на 8.2% и 16.2%, соответственно. 

    Приморский край: картошка — дешевеет, рыба — дорожает

    По данным Приморскстата, в регионе на 8.9% подорожали рыбопродукты. При этом сразу на 40% возросли цены на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород. Снизились цены на консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе сельди соленое, сельдь соленую, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) на 2–3.1%.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #приморский край #инфляция #цены
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть