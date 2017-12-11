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Более 70 человек эвакуировали из-за пожара в госпитале во Владивостоке
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    Более 70 человек эвакуировали из-за пожара в госпитале во Владивостоке

    11:47  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:47  11 Декабря 2017
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    Более 70 человек эвакуировали из-за пожара в госпитале во Владивостоке

    Владивосток, 11 декабря. Возгорание произошло в госпитале ветеранов, который расположен на улице Новожилова во Владивостоке. 75 человек были эвакуированы из здания.

    Сработала пожарная сигнализация, и огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного поздно вечером 10 декабря, сообщает «Deita.ru» . На месте пожара работали 35 человек личного состава, для ликвидации огня потребовалось десять единиц техники.

    Пожар был локализован спустя почти 30 минут. Специалисты установили, что возгорание произошло на третьем этаже в палате, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. В результате пожара пострадал один человек, ему сразу же была оказана медицинская помощь.  

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #владивосток
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