Более 70 человек эвакуировали из-за пожара в госпитале во Владивостоке

Владивосток, 11 декабря. Возгорание произошло в госпитале ветеранов, который расположен на улице Новожилова во Владивостоке. 75 человек были эвакуированы из здания.

Сработала пожарная сигнализация, и огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного поздно вечером 10 декабря, сообщает «Deita.ru» . На месте пожара работали 35 человек личного состава, для ликвидации огня потребовалось десять единиц техники.

Пожар был локализован спустя почти 30 минут. Специалисты установили, что возгорание произошло на третьем этаже в палате, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. В результате пожара пострадал один человек, ему сразу же была оказана медицинская помощь.