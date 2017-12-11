В ДТП в Приморском крае погибли пенсионер и ребенок

Владивосток, 11 декабря. В дорожно-транспортном происшествии в Приморском крае погибли 61-летний мужчина и девятилетний ребенок.

Как сообщает Deita.ru, со ссылкой на ГИБДД, авария случилась на 696 километре автотрассы Хабаровск – Владивосток накануне днем — лоб в лоб столкнулись Honda CR-V и Nissan X-Trail.

По предварительным данным, виновником ДТП является погибший водитель Honda, который направляясь в Уссурийск, не справился с управлением, выехал на «встречку», где допустил столкновение с Nissan.

В итоге, на месте происшествия скончались пенсионер и девятилетний ребенок, который ехал Honda. Еще одна пассажирка была доставлена в больницу. Помощь врачей также понадобилась водителю Nissan.