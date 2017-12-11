Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: власти страны приступили к оценке ущерба, нанесенного ИГ культурному наследию
Происшествия
Пьяный житель Приморья ограбил и зарезал 36-летнюю женщину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяный житель Приморья ограбил и зарезал 36-летнюю женщину

    5:38  11 Декабря 2017
    52

    Пьяный житель Приморья ограбил и зарезал 36-летнюю женщину

    Владивосток, 11 декабря. Пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве и разбое.

    Согласно данным следователей, 9 июня обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на 36-летнюю женщину и нанес ей множество ударов по голове. В материале Deita.ru отмечается, что преступление было совершено в Партизанске на улице Кронида Коренова.

    После этого преступник отобрал у жертвы золотые украшения, мобильный телефон и деньги, нанес ей не менее 11 ударов ножом. Женщина скончалась от полученных ранений.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #убийство #ограбление #приморье #партизанск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть