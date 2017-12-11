Пьяный житель Приморья ограбил и зарезал 36-летнюю женщину

Владивосток, 11 декабря. Пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве и разбое.

Согласно данным следователей, 9 июня обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на 36-летнюю женщину и нанес ей множество ударов по голове. В материале Deita.ru отмечается, что преступление было совершено в Партизанске на улице Кронида Коренова.

После этого преступник отобрал у жертвы золотые украшения, мобильный телефон и деньги, нанес ей не менее 11 ударов ножом. Женщина скончалась от полученных ранений.