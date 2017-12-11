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Уникальное месторождение редких металлов обнаружено на Дальнем Востоке
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    Уникальное месторождение редких металлов обнаружено на Дальнем Востоке

    2:04  11 Декабря 2017
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    Уникальное месторождение редких металлов обнаружено на Дальнем Востоке

    Владивосток, 11 декабря. Российские и китайские ученые в рамках совместного исследования металлоносных угольных районов на Дальнем Востоке обнаружили уникальное месторождение редких металлов.

    Сообщается, что группа исследователей из Дальневосточного федерального университета совместно с китайскими и американскими коллегами изучила металлоносные районы, расположенные на территории Приморского края и Южного Китая.

    Оказалось, что в пробах угля находятся частицы ценных для промышленности металлов, таких как цирконий, уран, ниобий.

    По словам ученых, обнаруженные образцы редких металлов являются доказательством происходивших в этих местах геологических процессов минерализации.

    Доцент Дальневосточного федерального университета Виктор Нечаев подчеркнул, что находка имеет огромное экономическое значение.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дальний восток #месторождение #редкие металлы
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