Снегопад преградил въезд в город грузовикам во Владивостоке

Владивосток, 10 декабря. Въезд большегрузного транспорта и его проезд по Владивостоку в воскресенье запрещены из-за снегопада.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города. По данным ГИБДД также закрыт проезд по автодороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл.

В ГИБДД предупреждают, что на дорогах наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъемах. Горожан просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, чтобы не мешать уборке снега.

В городе отменены 12 рейсов междугородних автобусов, в том числе в города Артем, Уссурийск, Партизанск и др. Аэропорт Владивостока работает в штатном режиме.

Напомним, на минувшей неделе сильный снегопад парализовал движение в Петербурге.