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Снегопад преградил въезд в город грузовикам во Владивостоке
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    Снегопад преградил въезд в город грузовикам во Владивостоке

    9:28  10 Декабря 2017  /обновлено: 9:28  10 Декабря 2017
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    Снегопад преградил въезд в город грузовикам во Владивостоке

    Владивосток, 10 декабря. Въезд большегрузного транспорта и его проезд по Владивостоку в воскресенье запрещены из-за снегопада.

    Об этом сообщила пресс-служба администрации города. По данным ГИБДД также закрыт проезд по автодороге Де-Фриз — Седанка — Патрокл.

    В ГИБДД предупреждают, что на дорогах наблюдается снежный накат и гололедные явления, затруднено движение на спусках и подъемах. Горожан просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, чтобы не мешать уборке снега.

    В городе отменены 12 рейсов междугородних автобусов, в том числе в города Артем, Уссурийск, Партизанск и др. Аэропорт Владивостока работает в штатном режиме.

    Напомним, на минувшей неделе сильный снегопад парализовал движение в Петербурге.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дороги #снегопад #владивосток
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