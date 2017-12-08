Житель Приморья предстанет перед судом за хранение костей черепа амурского тигра

Владивосток, 8 декабря. Мужчина, получив части особо ценного дикого животного — амурского тигра, хранил их в спиртовом растворе в кафе. Следственный комитет Приморья завершил расследование, уголовное дело по статье «незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных» направлено в суд на рассмотрение.

Мужчина — иностранный гражданин — был задержан сотрудниками полиции в апреле этого года, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. У него изъяли 51 фрагмент черепа амурского тигра, кроме этого в его холодильнике нашли 20 лап медведя и сушенные особи трепанга. Мужчина сообщил, что использовал содержимое банки в китайской традиционной медицине.

Назначенная экспертиза установила, что представленные фрагменты костей принадлежат амурскому тигру, который находится под угрозой исчезновения, сообщает «Deita.ru». Тигр занесен в Красную Книгу России, охота на данных животных запрещена.