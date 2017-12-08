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Общество
Стало известно, когда в Приморском крае закончатся морозы
Общество
Стало известно, когда в Приморском крае закончатся морозы
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    Стало известно, когда в Приморском крае закончатся морозы

    6:59  8 Декабря 2017  /обновлено: 6:59  08 Декабря 2017
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    Стало известно, когда в Приморском крае закончатся морозы

    Владивосток, 08 декабря. В региональном Гидрометцентре сообщили, когда в Приморье закончатся морозы.

    Как сообщает Deita.ru, кардинальные изменения в погоде произойдут не ранее середины следующей недели. К тому времени над Японским морем сформируется приземный циклон.

    Именно он сможет смягчить погоду в регионе и в Приморском крае в том числе. Правда придется подождать – морозы отступят не ранее четверга 14 декабря.

    Автор: Константин Терехов
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    #погода #владивосток #морозы
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