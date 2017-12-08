Стало известно, когда в Приморском крае закончатся морозы

Владивосток, 08 декабря. В региональном Гидрометцентре сообщили, когда в Приморье закончатся морозы.

Как сообщает Deita.ru, кардинальные изменения в погоде произойдут не ранее середины следующей недели. К тому времени над Японским морем сформируется приземный циклон.

Именно он сможет смягчить погоду в регионе и в Приморском крае в том числе. Правда придется подождать – морозы отступят не ранее четверга 14 декабря.