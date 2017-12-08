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Житель Владивостока осужден за растление малолетней за конфеты
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    Житель Владивостока осужден за растление малолетней за конфеты

    4:25  8 Декабря 2017
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    Житель Владивостока осужден за растление малолетней за конфеты

    Владивосток, 8 декабря. Пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила, что житель Владивостока получил тюремный срок за растление малолетней.

    Сообщается, что впервые 41-летний мужчина изнасиловал дочь своих друзей, когда родители вместе с девочкой приехали к нему в гости.

    После этого педофил насиловал девочку 2009 года рождения и оставаясь с ней наедине в ее квартире и давая ей сладости в обмен на молчание, сообщает Deita.ru.

    Чрез некоторое время девочка рассказала о происходящем матери, после чего родители ребенка обратились в правоохранительные органы.

    Отмечается, что суд приговорил насильника к 14,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владивосток #растление малолетней
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