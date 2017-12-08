Житель Владивостока осужден за растление малолетней за конфеты

Владивосток, 8 декабря. Пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщила, что житель Владивостока получил тюремный срок за растление малолетней.

Сообщается, что впервые 41-летний мужчина изнасиловал дочь своих друзей, когда родители вместе с девочкой приехали к нему в гости.

После этого педофил насиловал девочку 2009 года рождения и оставаясь с ней наедине в ее квартире и давая ей сладости в обмен на молчание, сообщает Deita.ru.

Чрез некоторое время девочка рассказала о происходящем матери, после чего родители ребенка обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что суд приговорил насильника к 14,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.