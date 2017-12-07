Дорогостоящий автомобиль похитили у профессора во Владивостоке

Владивосток, 7 декабря. Пожилой мужчина — профессор Дальневосточного федерального университета — обратился в полицию и сообщил, что у него похитили автомобиль. Его иномарка была припарковано на улице Некрасова во Владивостоке.

Мужчина сообщил, что вечером припарковал свой автомобиль Toyota RAV4 возле дома, однако утром он увидел, что машины нет, сообщает «Deita.ru». По словам потерпевшего, иномарку он приобрел еще весной этого года, однако сигнализацию поставить не успел. Стоимость его автомобиля приблизительно два миллиона рублей.

На данный момент проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов, осмотрев место преступления, обнаружили окурок, который мог выбросить угонщик автомобиля. Данную находку отправили на экспертизу.