Полпред Трутнев рассказал, что даст Дальнему Востоку переизбрание Путина

Владивосток, 7 декабря. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства.

Как рассказал он журналистам, переизбрание Путина даст россиянам уверенность в том, что страна и Дальний Восток будут развиваться.

Ранее губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что Путин на посту российского президента дал людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Как писала Газета.ru, ранее Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2018 года.