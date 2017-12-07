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Россия
Полпред Трутнев рассказал, что даст Дальнему Востоку переизбрание Путина
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    Полпред Трутнев рассказал, что даст Дальнему Востоку переизбрание Путина

    8:00  7 Декабря 2017
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    Полпред Трутнев рассказал, что даст Дальнему Востоку переизбрание Путина

    Владивосток, 7 декабря. Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства.

    Как рассказал он журналистам, переизбрание Путина даст россиянам уверенность в том, что страна и Дальний Восток будут развиваться.

    Ранее губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что Путин на посту российского президента дал людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

    Как писала Газета.ru, ранее Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2018 года.

    Полпред Трутнев рассказал, что даст Дальнему Востоку переизбрание Путина

    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #трутнев #дальний восток
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