Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: курды завербовали более 200 человек на севере Ракки
Происшествия
Приморский байкер разбился во время съемки эффектного видео
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Приморский байкер разбился во время съемки эффектного видео

    2:45  7 Декабря 2017
    59

    Приморский байкер разбился во время съемки эффектного видео

    Уссурийск, 7 декабря. Мотоциклист разбился во время съемки видеозаписи в Приморском крае.

    Инцидент произошел на шоссе в окрестностях Уссурийска. Байкер разогнал свой мотоцикл до максимальной скорости, после чего потерял управление и рухнул на асфальт.

    Отмечается, что все произошедшее было снято камерой, закрепленной на его шлеме.

    По предварительной информации, молодой человек остался жив.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Курской области региональное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, который избил мотоциклиста жезлом и требовал взятку.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #приморье #байкер #уссрийск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть