Приморский байкер разбился во время съемки эффектного видео
Уссурийск, 7 декабря. Мотоциклист разбился во время съемки видеозаписи в Приморском крае.
Инцидент произошел на шоссе в окрестностях Уссурийска. Байкер разогнал свой мотоцикл до максимальной скорости, после чего потерял управление и рухнул на асфальт.
Отмечается, что все произошедшее было снято камерой, закрепленной на его шлеме.
По предварительной информации, молодой человек остался жив.
Ранее Газета.ру сообщала, что в Курской области региональное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, который избил мотоциклиста жезлом и требовал взятку.
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