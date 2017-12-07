Приморский байкер разбился во время съемки эффектного видео

Уссурийск, 7 декабря. Мотоциклист разбился во время съемки видеозаписи в Приморском крае.

Инцидент произошел на шоссе в окрестностях Уссурийска. Байкер разогнал свой мотоцикл до максимальной скорости, после чего потерял управление и рухнул на асфальт.

Отмечается, что все произошедшее было снято камерой, закрепленной на его шлеме.

По предварительной информации, молодой человек остался жив.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Курской области региональное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, который избил мотоциклиста жезлом и требовал взятку.