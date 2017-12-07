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Приморье ожидает аномально холодная температура до конца недели
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    Приморье ожидает аномально холодная температура до конца недели

    2:31  7 Декабря 2017  /обновлено: 2:41  07 Декабря 2017
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    Приморье ожидает аномально холодная температура до конца недели

    Владивосток, 7 декабря. До конца недели в центральных районах Приморья ожидается аномально холодная температура. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому края.

    С 6 по 9 декабря температура воздуха может опуститься до рекордно низких значений. Таким образом, отклонение декабрьской температуры от среднесуточной нормы составит более 25%. Причиной похолодания синоптики называют вхождение в регион арктической воздушной массы.

    Обычно, пишет издание «Deita.ru», температура в декабре куда выше.

    В связи с аномальным похолоданием МЧС предупреждает жителей Приморья о повышении вероятности чрезвычайных ситуаций и ДТП.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #погода #приморье #похолодание
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