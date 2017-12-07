Приморскую школьницу сбили на пешеходном переходе по пути на уроки
Уссурийск, 7 декабря. Пресс-служба ГИБДД УМВД по Приморскому краю сообщила, что в Уссурийске на пешеходном переходе была сбита школьница.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Ленина на регулируемом пешеходном переходе в 500 метрах от учебного заведения.
В момент наезда девочка шла в школу на занятия, сообщает Deita.ru.
Отмечается, что женщина, управлявшая автомобилем, слишком поздно заметила пешехода и не смогла затормозить.
Ребенок получил травму головы и был госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Включить уведомления в Вк