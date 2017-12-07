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Приморскую школьницу сбили на пешеходном переходе по пути на уроки
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    Приморскую школьницу сбили на пешеходном переходе по пути на уроки

    2:08  7 Декабря 2017
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    Приморскую школьницу сбили на пешеходном переходе по пути на уроки

    Уссурийск, 7 декабря. Пресс-служба ГИБДД УМВД по Приморскому краю сообщила, что в Уссурийске на пешеходном переходе была сбита школьница.

    Сообщается, что инцидент произошел на улице Ленина на регулируемом пешеходном переходе в 500 метрах от учебного заведения.

    В момент наезда девочка шла в школу на занятия, сообщает Deita.ru.

    Отмечается, что женщина, управлявшая автомобилем, слишком поздно заметила пешехода и не смогла затормозить.

    Ребенок получил травму головы и был госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дтп #приморье #уссурийск
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