Приморскую школьницу сбили на пешеходном переходе по пути на уроки

Уссурийск, 7 декабря. Пресс-служба ГИБДД УМВД по Приморскому краю сообщила, что в Уссурийске на пешеходном переходе была сбита школьница.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Ленина на регулируемом пешеходном переходе в 500 метрах от учебного заведения.

В момент наезда девочка шла в школу на занятия, сообщает Deita.ru.

Отмечается, что женщина, управлявшая автомобилем, слишком поздно заметила пешехода и не смогла затормозить.

Ребенок получил травму головы и был госпитализирован. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.