Житель Приморья похищал велосипеды ради алкоголя

Владивосток, 6 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Приморского края, который деньги, вырученные на продаже похищенных велосипедов, тратил на алкоголь.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на информацию, предоставленную в МВД России по региону, 42-летний мужчина, проживающий в селе Покровка Октябрьского района, совершил несколько краж ради алкоголя. Сотрудники охраны правопорядка задержали злоумышленника по одному эпизоду. Он признался в совершении еще пяти преступлений.

Полицейские установили, что местный житель похищал велосипеды, продавал их, а на вырученные деньги покупал спиртные напитки. Общая сумму ущерба составила 42 тысячи 500 рублей.