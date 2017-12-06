Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В иракском Киркуке нет американских солдат — посол США
Происшествия
Житель Приморья похищал велосипеды ради алкоголя
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Приморья похищал велосипеды ради алкоголя

    16:01  6 Декабря 2017  /обновлено: 16:03  06 Декабря 2017
    31

    Житель Приморья похищал велосипеды ради алкоголя

    Владивосток, 6 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Приморского края, который деньги, вырученные на продаже похищенных велосипедов, тратил на алкоголь.

    Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на информацию, предоставленную в МВД России по региону, 42-летний мужчина, проживающий в селе Покровка Октябрьского района, совершил несколько краж ради алкоголя. Сотрудники охраны правопорядка задержали злоумышленника по одному эпизоду. Он признался в совершении еще пяти преступлений.

    Полицейские установили, что местный житель похищал велосипеды, продавал их, а на вырученные деньги покупал спиртные напитки. Общая сумму ущерба составила 42 тысячи 500 рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владивосток
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть