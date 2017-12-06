Правительство РФ включило 35 участков в ТОР «Михайловский» в Приморском крае

Владивосток, 6 декабря. Правительство России включило 35 земельных участок в территорию опережающего социально-экономического развития «Михайловский» в Приморье.

Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Отмечается, что на этих участках планируют реализовать инвестиционные проекты. Среди них проекты по строительству молокозавода и молочной фермы на 1,8 тысячи дойных коров, а также создание животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота до 15 тысяч голов. Как говорится в сообщении, также будут созданы условия для переработки молока мощностью более 60 тысяч тонн в год.

Планируется, что инвестпроекты позволят привлечь дополнительно 600 специалистов. Ожидается, что частные инвестиции в проекты составят около 14,5 миллиарда рублей.