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Прокуратура нашла несоответствие федеральному законодательству в уставе Владивостока
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    Прокуратура нашла несоответствие федеральному законодательству в уставе Владивостока

    5:50  6 Декабря 2017
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    Прокуратура нашла несоответствие федеральному законодательству в уставе Владивостока

    Владивосток, 6 декабря. Прокуратура обнаружила несоответствие устава Владивостока федеральному законодательству, депутаты устранили коллизию. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает портал Deita.ru.

    По данным издания, несоответствие федеральному законодательству крылось в том, что в уставе города отсутствовал пункт об обязанности претендента на пост градоначальника  раскрывать главе региона сведения о своих «доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». А также аналогичные данные на членов семьи.

    Издание отмечает, что надзорное ведомство обратилось к Думе Владивостока с соответствующим запросом. Городские депутаты удовлетворили его на очередном заседании в ноябре.

    Автор: Виталий Малясев
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    #владивосток #законодательство
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