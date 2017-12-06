Прокуратура нашла несоответствие федеральному законодательству в уставе Владивостока

Владивосток, 6 декабря. Прокуратура обнаружила несоответствие устава Владивостока федеральному законодательству, депутаты устранили коллизию. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, несоответствие федеральному законодательству крылось в том, что в уставе города отсутствовал пункт об обязанности претендента на пост градоначальника раскрывать главе региона сведения о своих «доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». А также аналогичные данные на членов семьи.

Издание отмечает, что надзорное ведомство обратилось к Думе Владивостока с соответствующим запросом. Городские депутаты удовлетворили его на очередном заседании в ноябре.