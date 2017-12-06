Жители Владивостока были шокированы ценами на билеты в цирк

Владивосток, 06 декабря. Жители столицы Приморского края были, мягко говоря, очень удивлены озвученными ценами на представления в цирк.

Как сообщает Deita.ru, стоимость билетов на шоу-программу «Император львиц», которая откроет обновленную цирковую арену, колеблется от 600 рублей (на последний ряд) до 2000 рублей (на самые лучшие места).

При этом бесплатно посетить цирк могут только самые маленькие зрители, а детям с трех лет надо приобретать билет за его полную стоимость. Этот факт особо возмутил жителей Владивостока.

Как акцентирует внимание издание, возмущенные горожане уже подсчитали, что поход в цирк обычной семье с двумя детьми встанет «в копеечку», даже есть брать билеты на самые плохие места.