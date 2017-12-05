Трем школьникам пришел вызов в военкомат в Приморье из-за технической ошибки

Владивосток, 5 декабря. Трое школьников в Приморье получили повестки в военкомат.

Военное учреждение в Уссурийске направило семилетним мальчикам вызовы в военкомат из-за технической ошибки. Школьники получили вызовы постановки на первоначальный учет.

Как пишет «Интерфакс», ошибку в военкомате также объяснили тем, что получили ошибочные сведения в больнице.

Дедушка одного из школьников выложил в социальную сеть фотографию письма, а также подписал, что внук учится во втором классе. Он также рассказал, что пойдет с ним в военкомат, чтобы не записали в уклонисты.

Ранее Газета.ru писала, что из-за обилия уклонистов и «патриотов» военкоматы на Украине проводят призыв с нарушениями.