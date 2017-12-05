Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Посол РФ в США сравнил дело о «вмешательстве России» с поиском черной кошки
Общество
Трем школьникам пришел вызов в военкомат в Приморье из-за технической ошибки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трем школьникам пришел вызов в военкомат в Приморье из-за технической ошибки

    7:10  5 Декабря 2017
    34

    Трем школьникам пришел вызов в военкомат в Приморье из-за технической ошибкиВладивосток, 5 декабря. Трое школьников в Приморье получили повестки в военкомат.

    Военное учреждение в Уссурийске направило семилетним мальчикам вызовы в военкомат из-за технической ошибки. Школьники получили вызовы постановки на первоначальный учет.

    Как пишет «Интерфакс», ошибку в военкомате также объяснили тем, что получили ошибочные сведения в больнице.

    Дедушка одного из школьников выложил в социальную сеть фотографию письма, а также подписал, что внук учится во втором классе. Он также рассказал, что пойдет с ним в военкомат, чтобы не записали в уклонисты.

    Ранее Газета.ru писала, что из-за обилия уклонистов и «патриотов» военкоматы на Украине проводят призыв с нарушениями. 

    Трем школьникам пришел вызов в военкомат в Приморье из-за технической ошибки

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #приморье #военкомат
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть