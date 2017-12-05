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Девушка на Infiniti избила жительницу Владивостока и скрылась
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    Девушка на Infiniti избила жительницу Владивостока и скрылась

    3:06  5 Декабря 2017
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    Девушка на Infiniti избила жительницу Владивостока и скрылась

    Владивосток, 5 декабря. Автолюбительница на дорогой иномарке избила пожилую жительницу приморской столицы и скрылась. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал «Новости Владивостока».

    Об избиении заявила 52-летняя жительница города. Нападение произошло у 41-го дома на Народном проспекте. Потерпевшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что у нее возник «внезапный словесный конфликт» с находившейся за рулем дорогой иномарки Infiniti девушкой.

    Перебранка быстро переросла в серьезный конфликт и автоледи вместе с молодым человеком вышла из автомобиля и нанесла оппонентке телесные повреждения. Также девушка угрожала избитой порчей имущества и большими неприятностями. После нападения автоледи и ее спутник сели в машину и скрылись, а потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

    Потерпевшая сообщила сотрудникам правоохранительных органов описание нападавших и номер автомобиля, на котором они скрылись. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

    Автор: Виталий Малясев
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    #нападение #владивосток #избиение
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