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В Приморье объяснили отказ губернатора региона от встречи с послом США
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    В Приморье объяснили отказ губернатора региона от встречи с послом США

    12:47  4 Декабря 2017
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    В Приморье объяснили отказ губернатора региона от встречи с послом США

    Владивосток, 4 декабря. Временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко отказался от встречи с послом США Джоном Хантсманом из-за сильной занятости.

    Представители пресс-службы администрации Приморья сообщили, что глава региона всю прошедшую неделю пребывал в рабочей командировке в столице, из-за плотного графика Тарасенко не смог встретиться с чрезвычайным и полномочным послом США в России.

    Отмечается, что чиновник сожалеет о том, что его график не совпал «с намерениями американского дипломата». Тарасенко готов встретиться с послом США в удобное для обеих сторон время. Ранее сообщалось, что Хантсман отменил свою поездку на Дальний Восток, так как никто из официальных лиц региона не смог с ним встретиться, пишет «Ридус».

    В Приморье объяснили отказ губернатора региона от встречи с послом США

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #андрей тарасенко #приморье #посол #джон хантсман
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