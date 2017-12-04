В Приморье объяснили отказ губернатора региона от встречи с послом США

Владивосток, 4 декабря. Временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко отказался от встречи с послом США Джоном Хантсманом из-за сильной занятости.

Представители пресс-службы администрации Приморья сообщили, что глава региона всю прошедшую неделю пребывал в рабочей командировке в столице, из-за плотного графика Тарасенко не смог встретиться с чрезвычайным и полномочным послом США в России.

Отмечается, что чиновник сожалеет о том, что его график не совпал «с намерениями американского дипломата». Тарасенко готов встретиться с послом США в удобное для обеих сторон время. Ранее сообщалось, что Хантсман отменил свою поездку на Дальний Восток, так как никто из официальных лиц региона не смог с ним встретиться, пишет «Ридус».