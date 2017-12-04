Житель Приморского края купил рис, который плавится и дымит

Владивосток, 4 декабря. Житель Дальнегорска Приморского края в магазине города купил рис для плова, однако продукт плавился, дымился и становился мягким.

Внешний вид риса ничуть не отличается от любого другого. Однако, по словам мужчины, когда он решил приготовить его, он не только дымился, плавился и становился мягким, но и хорошо горел, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на слова покупателя. На этикетке упаковки риса указано, что он был сделан в Черниговском районе Приморского края. Рис, как указано на этикетке, шлифованный и первого сорта. Отмечается, что жители региона уже покупали рис, который оказался пластиковым.