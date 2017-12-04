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Житель Приморского края купил рис, который плавится и дымит
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    Житель Приморского края купил рис, который плавится и дымит

    11:54  4 Декабря 2017  /обновлено: 11:54  04 Декабря 2017
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    Житель Приморского края купил рис, который плавится и дымит

    Владивосток, 4 декабря. Житель Дальнегорска Приморского края в магазине города купил рис для плова, однако продукт плавился, дымился и становился мягким.

    Внешний вид риса ничуть не отличается от любого другого. Однако, по словам мужчины, когда он решил приготовить его, он не только дымился, плавился и становился мягким, но и хорошо горел, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на слова покупателя. На этикетке упаковки риса указано, что он был сделан в Черниговском районе Приморского края. Рис, как указано на этикетке, шлифованный и первого сорта. Отмечается, что жители региона уже покупали рис, который оказался пластиковым. 

    «Здравствуй, Дальнегорск! Китайский пластиковый рис», — заключил покупатель.

    Автор: Дарья Смолина
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    #приморский край #продукты питания
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