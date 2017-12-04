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Перевернувшийся грузовик перегородил движение в центре Владивостока
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    Перевернувшийся грузовик перегородил движение в центре Владивостока

    9:08  4 Декабря 2017
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    Перевернувшийся грузовик перегородил движение в центре Владивостока

    Владивосток, 4 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Владивостока — перевернувшийся большегрузный грузовик перегородил движение на перекрестке Океанского проспекта и Светланской улицы. Водитель в результате ДТП не пострадал.

    Грузовик опрокинулся прямо напротив здания Дальрыбвтуза. Инцидент произошел ранним утром в понедельник — 39-летний водитель потерял управление на перекрестке. Как сообщили в ГИБДД, масса груза на борту автомобиля French Liner составила 25 тонн.

    Как отмечает «Дейта.ру», для подъема большегруза на место аварии был вызван автокран. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение на половине Океанского проспекта, оставив лишь две полосы для автомобилистов. Водителю грузовика назначено наказание в виде штрафа за то, что он пренебрег требованиями дорожных знаков.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о страшном ДТП с поездом под Белгородом, в котором два человека.

    Автор: Валентин Меликов
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