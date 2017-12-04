Насильник пенсионерки в Приморье получил 8 лет колонии

Владивосток, 04 декабря. В Приморском крае к восьми годам колонии общего режима приговорен мужчина 1982 года, который изнасиловал 87-летнюю пенсионерку.

Как сообщает Deita.ru со ссылкой на краевую прокуратуру, инцидент имел место быть в мае текущего года в Черниговке. Осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в дом к бабушке.

Угрожая пожилой женщине расправой, а также используя ее беспомощное состояние, злоумышление изнасиловал пенсионерку. Суд приговорил задержанного к восьми годам колонии.

