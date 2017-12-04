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Общество
Насильник пенсионерки в Приморье получил 8 лет колонии
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    Насильник пенсионерки в Приморье получил 8 лет колонии

    6:38  4 Декабря 2017
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    Насильник пенсионерки в Приморье получил 8 лет колонии

    Владивосток, 04 декабря. В Приморском крае к восьми годам колонии общего режима приговорен мужчина 1982 года, который изнасиловал 87-летнюю пенсионерку.

    Как сообщает Deita.ru со ссылкой на краевую прокуратуру, инцидент имел место быть в мае текущего года  в Черниговке. Осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в дом к бабушке.

    Угрожая пожилой женщине расправой, а также используя ее беспомощное состояние, злоумышление изнасиловал пенсионерку. Суд приговорил задержанного  к восьми годам колонии.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #суд #изнасилование
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