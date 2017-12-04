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Украина
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Спорт
Жительница Владивостока стала чемпионкой мира по бодифитнесу
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    Жительница Владивостока стала чемпионкой мира по бодифитнесу

    3:44  4 Декабря 2017
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    Жительница Владивостока стала чемпионкой мира по бодифитнесу

    Владивосток, 4 декабря. Жительница Владивостока Ксения Богданова стала победительницей чемпионата мира по бодифитнесу.

    Сообщается, что IFBB World Fitness Championships 2017 прошел во французском городе Биарриц. Россиянка завоевала титул в категории до 168 сантиметров, говорится в материале Deita.ru.

    «Кто бы мне еще в начале месяца сказал, что я стану Чемпионкой Мира, я бы не поверила. А сегодня я первая. Этот пост про моего тренера. Она в меня поверила! И не бросила в трудную минуту. Мы сделали это вместе!», — написала Богданова в своем Instagram.

    Напомним, что ранее Ксения Богданова завоевала первые места на престижных соревнованиях Arnold Classic Europe и открытом Кубке Москвы.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владивосток #бодифитнес #ксения богданова
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