Жительница Владивостока стала чемпионкой мира по бодифитнесу

Владивосток, 4 декабря. Жительница Владивостока Ксения Богданова стала победительницей чемпионата мира по бодифитнесу.

Сообщается, что IFBB World Fitness Championships 2017 прошел во французском городе Биарриц. Россиянка завоевала титул в категории до 168 сантиметров, говорится в материале Deita.ru.

«Кто бы мне еще в начале месяца сказал, что я стану Чемпионкой Мира, я бы не поверила. А сегодня я первая. Этот пост про моего тренера. Она в меня поверила! И не бросила в трудную минуту. Мы сделали это вместе!», — написала Богданова в своем Instagram.

Напомним, что ранее Ксения Богданова завоевала первые места на престижных соревнованиях Arnold Classic Europe и открытом Кубке Москвы.