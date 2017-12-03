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Жительницу Приморья обокрали в детской поликлинике
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    Жительницу Приморья обокрали в детской поликлинике

    6:12  3 Декабря 2017
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    Жительницу Приморья обокрали в детской поликлинике

    Владивосток, 3 декабря. Пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы, обокравшей женщину в детской поликлинике.

    Сообщается, что в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что в грудном отделении поликлиники у нее пропали деньги со счета. Следствием было установлено, что жительница города Арсеньева взяла телефон потерпевшей, стоявший на зарядке и через мобильный банк перевела себе 3 тысячи рублей.

    Преступница была задержана и полностью созналась в содеянном, сообщает Deita.ru.

    Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

    Автор: Ирина Новикова
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    #кража #приморский край
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