Жительницу Приморья обокрали в детской поликлинике

Владивосток, 3 декабря. Пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы, обокравшей женщину в детской поликлинике.

Сообщается, что в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что в грудном отделении поликлиники у нее пропали деньги со счета. Следствием было установлено, что жительница города Арсеньева взяла телефон потерпевшей, стоявший на зарядке и через мобильный банк перевела себе 3 тысячи рублей.

Преступница была задержана и полностью созналась в содеянном, сообщает Deita.ru.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».