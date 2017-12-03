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Общество
Власти Владивостока хотят закрыть опасное автокафе
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    Власти Владивостока хотят закрыть опасное автокафе

    3:39  3 Декабря 2017
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    Власти Владивостока хотят закрыть опасное автокафе

    Владивосток, 3 декабря. Прокуратура Приморского края сообщила, что власти региона хотят закрыть автокафе во Владивостоке, находящееся в охранной зоне линии электропередач.

    Сообщается, что в ходе проверки было установлено, что владелец автокафе в районе проспекта Красного Знамени нарушил Земельный кодекс РФ, запрещающий располагать торговые объекты в зоне ЛЭП напряжением 110 киловольт.

     Отмечается, что прокурор района вынес представление генеральному директору заведения, однако его требования не были выполнены, говорится в материале Deita.ru.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владивосток #автокафе
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