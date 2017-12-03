Власти Владивостока хотят закрыть опасное автокафе

Владивосток, 3 декабря. Прокуратура Приморского края сообщила, что власти региона хотят закрыть автокафе во Владивостоке, находящееся в охранной зоне линии электропередач.

Сообщается, что в ходе проверки было установлено, что владелец автокафе в районе проспекта Красного Знамени нарушил Земельный кодекс РФ, запрещающий располагать торговые объекты в зоне ЛЭП напряжением 110 киловольт.

Отмечается, что прокурор района вынес представление генеральному директору заведения, однако его требования не были выполнены, говорится в материале Deita.ru.