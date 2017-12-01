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Срыва отопительного сезона не будет: врио главы Приморья успокоил жителей региона
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    Срыва отопительного сезона не будет: врио главы Приморья успокоил жителей региона

    19:47  1 Декабря 2017  /обновлено: 19:49  01 Декабря 2017
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    Срыва отопительного сезона не будет: врио главы Приморья успокоил жителей региона

    Владивосток, 1 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края успокоил местных жителей и обещал не допустить срыва отопительного сезона.

    Как сообщает «Deita.ru», ссылаясь на информацию, предоставленную в администрации Приморского края, временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко заявил о необходимости создать штаб для круглосуточного контроля над  прохождением отопительного сезона, который возглавит заместитель врио губернатора Александра Юрова. Такое решение озвучил Тарасенко на совещании 1 декабря.

    Кроме этого, участники собрания обсудили решения проблемы с задолженностью «Примтеплоэнерго» перед поставщиками, несостоявшимися конкурсными процедурами по закупке топлива и изменениями в ценовой политике.

    Тарасенко заявил о выделении из Росрезерва  двадцати тысяч тонн мазута, в свою очередь, «Россельхозбанк» подчеркнул, что готов кредитовать «Примтеплоэнерго» для выплаты долгов. Генеральный директор предприятия «Примтеплоэнерго» Фёдор Ярошевич отметил:

    «Заключаем договоры на поставку жидкого и твёрдого топлива. В течение пяти-десяти дней его доставят на теплоисточники в необходимых объёмах».

    Автор: Ксения Пудовкина
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