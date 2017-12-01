В Приморье раскрыта схема мошенничества с угонами автомобилей

Владивосток, 1 декабря. Сотрудники охраны правопорядка задержали трех жителей Приморского края, которые угоняли автомобили без сигнализации и требовали от владельцев выкуп в размере до 50% от стоимости.

По информации «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, трое местных жителей в возрасте от 23 до 25 лет похищали автомобили, на которых отсутствовала сигнализации, с неохраняемых автомобильных парковок, расположенных во дворах домов. После чего требовали от законных владельцев выкуп в размере от 30 до 50% от стоимости транспортного средства.

Злоумышленникам удалось похитить десять иномарок и получить около 4,5 миллионов рублей. Сотрудники охраны правопорядка задержали преступников с поличным при попытке возврата автомобиля за денежное вознаграждение. В настоящее время в отношении приморцев возбудили уголовное дело, следствие продолжается.