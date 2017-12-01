Пенсионер изнасиловал 7-летнюю девочку во Владивостоке

Владивосток, 1 декабря. Во Владивостоке будут судить 71-летнего пенсионера, который изнасиловал 7-летнюю девочку.

По информации Deita.ru, мужчина надругался над ребенком в конце лета. Мужчина заманил девочку, которую не знал до этого, к себе домой, где и было совершено преступления.

По информации следователей, родные маленькой девочки увидели ее в окне квартиры преступника и сразу же обратились в полицию. Расследование данного дела уже завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

