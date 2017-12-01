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Пенсионер изнасиловал 7-летнюю девочку во Владивостоке
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    Пенсионер изнасиловал 7-летнюю девочку во Владивостоке

    3:28  1 Декабря 2017
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    Пенсионер изнасиловал 7-летнюю девочку во Владивостоке

    Владивосток, 1 декабря. Во Владивостоке будут судить 71-летнего пенсионера, который изнасиловал 7-летнюю девочку.

    По информации Deita.ru, мужчина надругался над ребенком в конце лета. Мужчина заманил девочку, которую не знал до этого, к себе домой, где и было совершено преступления.

    По информации следователей, родные маленькой девочки увидели ее в окне квартиры преступника и сразу же обратились в полицию. Расследование данного дела уже завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #владивосток
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