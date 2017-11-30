Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
«От зубной пасты до автомобиля»: Медведев заявил, что будущее экономики в электронных метках
Происшествия
Бывшего первого вице-губернатора задержали в Приморье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бывшего первого вице-губернатора задержали в Приморье

    11:05  30 Ноября 2017
    58

    Бывшего первого вице-губернатора задержали в Приморье

    Владивосток, 30 ноября. Бывшего первого вице-губернатора Василия Усольцева задержали сотрудники правоохранительных органов.

    Следственный комитет России по Приморскому краю подтвердил информацию о том, что расследуется уголовное дело в отношении Василия Усольцева, однако не сообщается, по какой статье. Также не раскрываются подробности дела.

    Суд над Василием Усольцевым назначен на пятницу, 1 декабря, будет принято решение по поводу меры пресечения, сообщает «Deita.ru». Следователь просит о содержании бывшего первого вице-губернатора под стражей. Однако, кроме содержания под стражей, есть и другие возможные варианты меры пресечения: домашний арест и подписка о невыезде.

    Ранее сообщалось, что у Василия Усольцева проходили обыски. Первый вице-губернатор покинул свой пост после смены губернатора Приморья.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владивосток
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть