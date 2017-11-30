Бывшего первого вице-губернатора задержали в Приморье

Владивосток, 30 ноября. Бывшего первого вице-губернатора Василия Усольцева задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следственный комитет России по Приморскому краю подтвердил информацию о том, что расследуется уголовное дело в отношении Василия Усольцева, однако не сообщается, по какой статье. Также не раскрываются подробности дела.

Суд над Василием Усольцевым назначен на пятницу, 1 декабря, будет принято решение по поводу меры пресечения, сообщает «Deita.ru». Следователь просит о содержании бывшего первого вице-губернатора под стражей. Однако, кроме содержания под стражей, есть и другие возможные варианты меры пресечения: домашний арест и подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что у Василия Усольцева проходили обыски. Первый вице-губернатор покинул свой пост после смены губернатора Приморья.