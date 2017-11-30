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Приморье в числе первых в РФ запустит реформу системы управления отходами
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    Приморье в числе первых в РФ запустит реформу системы управления отходами

    5:29  30 Ноября 2017
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    Приморье в числе первых в РФ запустит реформу системы управления отходами

    Владивосток, 30 ноября. В Приморском крае в числе первых в России запустят реформу системы управления отходами.

    Как сообщает Deita.ru, тема состояния свалок и нехватка аккредитованных полигонов твердых бытовых отходов, транспортировка и хранение мусора является наиболее острой проблемой в вопросе загрязнения окружающей среды в Приморье.

    Большинство ТБО образуется во Владивостоке — более 250 тонн за год, следом за ним идут Уссурийск, Находка и Артем. Сейчас в регионе располагается около 50 объектов для утилизации отходов.

    Как считают эксперты, изменить такой порядок вещей призвана разработанная в прошлом году в Приморском крае территориальная схема обращения с отходами, которая включает в себя несколько этапов.

    Это — организация сбора отходов в населенных пунктах в контейнеры малой емкости, либо раздельный сбор мусора. После того, как отходы собраны, их везут на комплекс по размещению твердых бытовых отходов.

    Добавим, что в декабре в Приморье объявят конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТБО, который должен приступить к своей деятельности в мае будущего года.

    Автор: Константин Терехов
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    #владивосток #тбо
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