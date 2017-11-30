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Общество
Жительница Владивостока, не пропустившая скорую, рассмешила соцсети
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    Жительница Владивостока, не пропустившая скорую, рассмешила соцсети

    3:58  30 Ноября 2017
    186

    Жительница Владивостока, не пропустившая скорую, рассмешила соцсети

    Владивосток, 30 ноября. Пользователи социальных сетей активно обсуждают жительницу Владивостока, не пропустившую машину скорой помощи по забавной причине.

    Сообщается, что инцидент произошел в среду в одном из дворов на улице Нейбута. Очевидцы сообщили, что женщина-автомобилистка на Nissan Terrano отказывалась пропустить «скорую», которая стояла с включенными мигалками и звуковыми сигналами. Женщина кричала, что не собирается пропускать машину.

    Позже стало понятно, что автоледи просто не умеет ездить задним ходом. Отогнать автомобиль смог только вышедший супруг автомобилистки, сообщает Deita.ru.

    В соцсетях были возмущены подобным поведением, некоторые даже предположили, что пока дама ждет супруга больные могут хоть умереть.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дтп #владивосток #соцсети
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