Жительница Владивостока, не пропустившая скорую, рассмешила соцсети

Владивосток, 30 ноября. Пользователи социальных сетей активно обсуждают жительницу Владивостока, не пропустившую машину скорой помощи по забавной причине.

Сообщается, что инцидент произошел в среду в одном из дворов на улице Нейбута. Очевидцы сообщили, что женщина-автомобилистка на Nissan Terrano отказывалась пропустить «скорую», которая стояла с включенными мигалками и звуковыми сигналами. Женщина кричала, что не собирается пропускать машину.

Позже стало понятно, что автоледи просто не умеет ездить задним ходом. Отогнать автомобиль смог только вышедший супруг автомобилистки, сообщает Deita.ru.

В соцсетях были возмущены подобным поведением, некоторые даже предположили, что пока дама ждет супруга больные могут хоть умереть.