Обыски проходят у бывшего вице-губернатора Приморья

Владивосток, 29 ноября. Обыски проходят в офисе бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, сообщает «Deita.ru». Сотрудники следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю данную информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что первый вице-губернатор Василий Усольцев покинул пост по собственному желанию. Он занимался вопросами финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений. Напомним, что Василий Усольцев был назначен вице-губернатором летом 2014 года.