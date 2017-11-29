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Происшествия
Обыски проходят у бывшего вице-губернатора Приморья
Происшествия
Обыски проходят у бывшего вице-губернатора Приморья
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    Обыски проходят у бывшего вице-губернатора Приморья

    10:28  29 Ноября 2017
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    Обыски проходят у бывшего вице-губернатора Приморья

    Владивосток, 29 ноября. Обыски проходят в офисе бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева.

    На данный момент решается вопрос о мере пресечения первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, сообщает «Deita.ru». Сотрудники следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю данную информацию не комментируют.

    Ранее сообщалось, что первый вице-губернатор Василий Усольцев покинул пост по собственному желанию. Он занимался вопросами финансов, экономики и развития предпринимательства, промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, земельных и имущественных отношений. Напомним, что Василий Усольцев был назначен вице-губернатором летом 2014 года.

    Автор: Дарья Смолина
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