Во Владивостоке задержали мошенницу, наживавшуюся на инвалидах

Владивосток, 29 ноября. Пресс-служба Управления МВД РФ по Владивостоку сообщила о задержании местной жительницы, наживавшейся на инвалидах.

Сообщается, что задержанная, представившись социальным работником, получила от инвалида второй группы 5 тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии.

От другого инвалида она получила 30 тысяч рублей, якобы забрав ошибочно выданную пенсию.

Следователи также установили, что она причастна к хищению имущества из бутика в одном из торговых центров Владивостока, сообщает Deita.ru.