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Во Владивостоке задержали мошенницу, наживавшуюся на инвалидах
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    Во Владивостоке задержали мошенницу, наживавшуюся на инвалидах

    4:09  29 Ноября 2017
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    Во Владивостоке задержали мошенницу, наживавшуюся на инвалидах

    Владивосток, 29 ноября. Пресс-служба Управления МВД РФ по Владивостоку сообщила о задержании местной жительницы, наживавшейся на инвалидах.

    Сообщается, что задержанная, представившись социальным работником, получила от инвалида второй группы 5 тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии.

    От другого инвалида она получила 30 тысяч рублей, якобы забрав ошибочно выданную пенсию.

    Следователи также установили, что она причастна к хищению имущества из бутика в одном из торговых центров Владивостока, сообщает Deita.ru.

    Автор: Ирина Новикова
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    #мошенничество #владивосток
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