В Приморье бесследно исчезла девушка

Владивосток, 29 ноября. Местная жительница пропала в селе Хороль Приморского края.

По данным Примпоиска, Юлия Кошелева, 1989 года рождения ушла из дома 24 ноября. После этого она не связывалась с родными, и никакая информация о ней не поступала.

Сообщается, что пропавшая девушка может находиться во Владивостоке.

Поисковики сообщили приметы Кошелевой: ее рост составляет около 160 см, телосложение худощавое, темные волосы ниже плеч, говорится в материале Deita.ru.

В день пропажи девушка была одета в белую вязанную шапку, удлиненный белый пуховик с черными рукавами, зимние укороченные ботинки коричневого цвета.