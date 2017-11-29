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В Приморье бесследно исчезла девушка
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    В Приморье бесследно исчезла девушка

    3:43  29 Ноября 2017
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    В Приморье бесследно исчезла девушкаВладивосток, 29 ноября. Местная жительница пропала в селе Хороль Приморского края.

    По данным Примпоиска, Юлия Кошелева, 1989 года рождения ушла из дома 24 ноября. После этого она не связывалась с родными, и никакая информация о ней не поступала.

    Сообщается, что пропавшая девушка может находиться во Владивостоке.

    Поисковики сообщили приметы Кошелевой: ее рост составляет около 160 см, телосложение худощавое, темные волосы ниже плеч, говорится в материале Deita.ru.

    В день пропажи девушка была одета в белую вязанную шапку, удлиненный белый пуховик с черными рукавами, зимние укороченные ботинки коричневого цвета.

    Автор: Ирина Новикова
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    #приморье #пропажа женщины
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