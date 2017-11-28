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Специалисты рассказали, в какие дни лучше всего покупать подарки на Новый год
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    Специалисты рассказали, в какие дни лучше всего покупать подарки на Новый год

    14:14  28 Ноября 2017
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    Специалисты рассказали, в какие дни лучше всего покупать подарки на Новый год

    Владивосток, 28 ноября. Специалисты поделились с жителями Приморского края, когда лучше покупать подарки на Новый год.

    По информации «Deita.ru», специалист по китайской метафизике Ирина Усик в эфире радио «Медиаметрикс» рассказала, что совершать покупки перед новогодними праздниками стоит в определенные дни. Неблагоприятным временем для приобретения подарков становится тот период, когда покупатели в суматохе бегают по городу и выбирают необходимые продукцию и товары. Ирина отмечает, что в определенные дни покупать технику не стоит, так как она быстро сломается:

    «С 3 декабря по 23 декабря у нас начинается Ретроградный Меркурий, период, когда нельзя покупать такие вещи, как, например, техника или машина. Потому что вещи, купленные в этот период, почему-то быстрее ломаются».

    Специалист посоветовала покупать подарки сейчас или после 23 декабря, но подчеркнула, что пополнить новинками свой гардероб или сделать подарок подруге можно в любой день перед праздниками, но нужно быть осторожнее с покупками мобильных телефонов и бытовой техники.

    Автор: Ксения Пудовкина
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