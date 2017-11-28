Житель Приморья изрезал ножом молодую женщину в детском саду

Владивосток, 28 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении местного жителя, который нанес молодой маме многочисленные ножевые ранения в детском саду Благовещенска.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 ноября, около 11:00 часов утра в детском саду, расположенном на улице Октябрьской в Благовещенске: 32-летний мужчина нанес несколько ударов ножом по телу молодой женщины. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Амурской области.

В настоящее время в отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Расследование по факту случившегося продолжается.