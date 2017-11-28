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Житель Приморья изрезал ножом молодую женщину в детском саду
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    Житель Приморья изрезал ножом молодую женщину в детском саду

    13:59  28 Ноября 2017
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    Житель Приморья изрезал ножом молодую женщину в детском саду

    Владивосток, 28 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении местного жителя, который нанес молодой маме многочисленные ножевые ранения в детском саду Благовещенска.

    Инцидент произошел в воскресенье, 27 ноября, около 11:00 часов утра в детском саду, расположенном на улице Октябрьской в Благовещенске: 32-летний мужчина нанес несколько ударов ножом по телу молодой женщины. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшую в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Амурской области.

    В настоящее время в отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Расследование по факту случившегося продолжается.

    Автор: Ксения Пудовкина
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