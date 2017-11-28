МЧС предупредило жителей Приморья о «ледяном ударе» непогоды

Владивосток, 28 ноября. Синоптики прогнозируют завтра в Приморском крае усиление ветра и понижение температуры.

Как сообщает «Deita.ru» со ссылкой на представителей метеорологического центра в приморском крае, в среду, 28 ноября, ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать от 17 до 22 метров в секунду. Кроме этого, синоптики предупреждают о понижении температуры от минус шести до минус восьми градусов, столбик термометра опустится еще на несколько градусов в дневное время суток из-за сильного северного вера.

Сотрудники МЧС предупреждают местных жителей о соблюдении правил безопасности при выходе из дома на улицу, а автолюбителям напоминает о соблюдении правил дорожного движения и плавном вождении в условиях образования гололеда на проезжей части.